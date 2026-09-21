Video: Hier krönt sich Lustenau zum Ländle-Primus!

Des einen Leid, des anderen Freud – während die grün-weiße Welt im Ländle-Fußball nach dem Derby-Sieg des SC Austria Lustenau voller Geigen hängt, liegt die schwarz-weiße des SCR Altach aktuell in Trümmern. Die mit großen Erwartungen in die Saison gestarteten Rheindörfler bleiben nach der 0:2-Pleite in der Tabelle Letzter, der Aufsteiger aus der Nachbarschaft spielt fürs Erste im gesicherten Mittelfeld mit. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).