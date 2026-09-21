Video: Hartberg und LASK im irren 3:3-Torfestival

Abstiegskandidat gegen Champions-League-Starter – was sollte für den LASK beim TSV Hartberg schiefgehen angesichts dieser vermeintlich klaren Ausgangsposition? Nun, beinahe alles: Am Ende musste sich der Meister beim Underdog trotz langer Führung mit einem 3:3 zufriedengeben. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).