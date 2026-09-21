Kostete eine Wechselpanne den GAK den Sieg?

Zweimal geführt, aber am Ende nicht gewonnen – beim GAK ist man nach dem 2:2 gegen den FK Austria Wien nicht 100-prozentig glücklich gewesen mit dem einen gewonnen Punkt! Mitgrund für den Hader ist, dass der 4. Offizielle beim Stand von 2:1 für die Grazer bei einem Wechsel regelkonform entschied, Anthony Smits für eine Minute nicht ins Spiel zu lassen, weil der ausgetauschte Christian Lichtenberger nicht binnen zehn Sekunden vom Rasen gelaufen war. In der kurzen Überzahl schoss die Austria sogleich den Ausgleich – zum Ärger von GAK-Coach Gerald Scheiblehner. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).
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