Ehre für tote Ikone
„Dolly Parton Day“: Gedenktag in Gesetz gegossen
Die kürzlich verstorbene US-Sängerin Dolly Parton bekommt im US-Bundesstaat Kalifornien einen eigenen Gedenktag. Gouverneur Gavin Newsom hat eigens dafür am Sonntag ein Gesetz unterzeichnet.
Demnach wir künftig am 25. September der „Dolly Parton Day“ begangen. Das Datum wurde aufgrund Partons Song „Nine to Five“ gewählt. Im Englischen lässt sich das Datum als „9-2-5“ lesen.
„Mit diesem Gesetz schaffen wir nicht nur einen Tag, an dem wir Dolly Parton feiern. Wir schaffen zugleich eine jährliche Erinnerung daran, so zu leben, wie sie es getan hat – mit Freude, Anmut und ganz viel Herz“, so Newsom am Sonntag.
Künstlerin mit sozialer Ader
Das Gesetz würdigt Parton als Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin. Die mit 80 Jahren gestorbene Parton gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen der Country-Musik. Weltweit verkaufte sie nach Angaben der kalifornischen Regierung mehr als 100 Millionen Tonträger. Auch für ihr soziales Engagement war Parton bekannt. Mit ihrer Stiftung Imagination Library wurden nach Angaben der Regierung weltweit mehr als 300 Millionen Bücher an Kinder verteilt. Die Country-Ikone („Jolene“, „Nine to Five“) ist am 25. August in Nashville gestorben.
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