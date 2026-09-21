„Dolly Parton Day“: Gedenktag in Gesetz gegossen

Künstlerin mit sozialer Ader

Das Gesetz würdigt Parton als Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin. Die mit 80 Jahren gestorbene Parton gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen der Country-Musik. Weltweit verkaufte sie nach Angaben der kalifornischen Regierung mehr als 100 Millionen Tonträger. Auch für ihr soziales Engagement war Parton bekannt. Mit ihrer Stiftung Imagination Library wurden nach Angaben der Regierung weltweit mehr als 300 Millionen Bücher an Kinder verteilt. Die Country-Ikone („Jolene“, „Nine to Five“) ist am 25. August in Nashville gestorben.