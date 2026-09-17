ÖFB-Juwel zu Arsenal? „Das ist uns herzlich egal!“

Läuft Luca Weinhandl etwa schon bald in der Premier League auf? Das 17-jährige ÖFB-Juwel wird aktuell intensiv mit Meister Arsenal in Verbindung gebracht. Sturm-Graz-Trainer Fabio Ingolitsch fand nach dem 0:0-Remis gegen Stade Rennes in der Europa League klare Worte.
„Heutzutage kann man so viele Informationen in jemanden stecken, dass irgendwelche Gerüchte gebildet werden. Das ist uns herzlich egal“, reagierte Ingolitsch, als er bei der Pressekonferenz auf das angebliche Interesse des Premier-League-Topklubs angesprochen wurde.
Auch Aston Villa und Brighton & Hove Albion haben Weinhandl – zumindest laut englischen Medienberichten – auf dem Zettel.
Lobeshymnen vom Trainer
Ingolitsch streute seinem Jungspund Rosen. „Wir wissen, was wir an Luca haben, dass er ein hochtalentierter Spieler ist, der mit 17 Jahren spielt, als hätte er weiß nicht wie viele internationale Spiele schon gespielt. Ein sehr spezieller Bursche, das wissen wir und trotzdem können wir das alle gut einordnen, sind sehr froh, dass er bei uns ist. Er wird uns dieses Jahr noch immens helfen“, betonte er.
Steiler Aufstieg
Debüt in der Bundesliga und im Europacup, Aufstieg zum Stammspieler bei Sturm, garniert mit dem U17-Vizeweltmeistertitel. Das alles binnen kurzer Zeit! Die Karrierekurve von Weinhandl, der im Matura-Jahr steht, kannte in den vergangenen Monaten nur eine Richtung, nämlich steil bergauf. Das bleibt eben auch namhaften Klubs nicht verwehrt …
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