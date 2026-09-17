ÖFB-Juwel zu Arsenal? „Das ist uns herzlich egal!“

Lobeshymnen vom Trainer

Ingolitsch streute seinem Jungspund Rosen. „Wir wissen, was wir an Luca haben, dass er ein hochtalentierter Spieler ist, der mit 17 Jahren spielt, als hätte er weiß nicht wie viele internationale Spiele schon gespielt. Ein sehr spezieller Bursche, das wissen wir und trotzdem können wir das alle gut einordnen, sind sehr froh, dass er bei uns ist. Er wird uns dieses Jahr noch immens helfen“, betonte er.