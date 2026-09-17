Von Hittisau zum Olymp aufgebrochen

Man lernt, effektiv zu sein

Wie beurteilt die Vorarlbergerin die Unterschiede unter den Finalisten und die Kriterien dafür, wer nun welche Preise erhält? „Alle, die bis ins Semifinale gekommen sind, sind spieltechnisch und musikalisch top. Die Preisvergabe liegt im Ermessen der Jury, die etwa stilistische Unterschiede erkennt – eher eine Geschmacksfrage.“ Die Entscheidung, warum Johanna Bilgeri sich für die fordernde Teilnahme bei diesem Wettbewerb entschieden hat, liegt Jahre zurück: „Im Jahr 2013, da war ich gerade zwölf, gab es auch das Fach Fagott beim ARD-Wettbewerb. Ins Finale kamen damals nur Frauen. Das hat mich so begeistert, dass ich mir vorgenommen habe, dort auch einmal zu stehen.“ Die Erfahrungen, die sie durch ihre Teilnahme nun gemacht hat, schätzt sie sehr: „In kurzer Zeit muss man sehr viel Programm erarbeiten, dadurch lernt man, äußerst effektiv zu üben.“ Für ihre zukünftige Laufbahn wünscht sich Johanna eine Mischung aus Orchesterspiel, solistischem Wirken und Kammermusik: „So kann eines das andere bereichern.“