Einst eine Revolution, heute Erlebniswelt für alle

Auch die Zukunft des Handels verändert sich. „Ich sehe keine Renaissance von Fläche, sondern eine Renaissance besserer Fläche“, so Zukunftsforscherin Theresa Schleicher dazu. Besondere Geschäfte, Gastronomie und Freizeitangebote sollen Gründe schaffen, die SCS persönlich zu besuchen.

Und auch die KI könnte künftig im Hintergrund dafür sorgen, dass Sortiment, Preise und Warenbestände genauer auf die Nachfrage abgestimmt werden.