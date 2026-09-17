Wilde Szenen: Erneut steht der WM-Rüpel im Fokus

Immer wieder war Paredes am Mittwochabend mit Sticheleien und Provokationen aufgefallen. Nachdem der Argentinier Gegenspieler Djhordney Ferreira eine mitgegeben hatte, wurde es nach dem Schlusspfiff dann richtig wild. Zahlreiche Spieler von Sao Paulo gingen auf Parades los. Dieser musste von seinen Teamkollegen beschützt werden.