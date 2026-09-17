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Zoff nach Schlusspfiff

Wilde Szenen: Erneut steht der WM-Rüpel im Fokus

Fußball International
17.09.2026 07:24
Wilde Szenen – und Leandro Parades erneut mittendrin
Wilde Szenen – und Leandro Parades erneut mittendrin(Bild: Krone-Collage/EPA/ISAAC FONTANA, x.com/spfcpicsvideos)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wilde Szenen in der Copa Sudamericana: Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale knöpften sich die Spieler von Sao Paulo Boca-Juniors-Star Leandro Paredes, der bei der Weltmeisterschaft für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, vor.

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Immer wieder war Paredes am Mittwochabend mit Sticheleien und Provokationen aufgefallen. Nachdem der Argentinier Gegenspieler Djhordney Ferreira eine mitgegeben hatte, wurde es nach dem Schlusspfiff dann richtig wild. Zahlreiche Spieler von Sao Paulo gingen auf Parades los. Dieser musste von seinen Teamkollegen beschützt werden.

Hier die verrückten Szenen im Video:

Beim FC Sao Paulo war der Frust groß. Nachdem die Brasilianer das Hinspiel mit 0:1 verloren hatten, musste man sich im Rückspiel mit einem 1:1 begnügen. Somit steht Boca im Halbfinale der Copa Sudamericana.

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Harte Strafe nach WM-Ausraster
Vor zwei Monaten hatte Parades nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien für Kopfschütteln gesorgt, als er erst Eric Garcia und anschließend dessen Teamkollegen Gavi attackierte. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wurde für zehn Länderspiele gesperrt und zusätzlich mit einer Geldstrafe von rund 90.000 US-Dollar belegt.

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