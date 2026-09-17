Auch Übergangslösung sorgt nun für Ärzte-Aufstand

Staatssekretärin versteht den Ärger

Bei der zuständigen Staatssekretärin Königsberger-Ludwig kommt die Kritik an. „Ich verstehe den Ärger über die Verschiebung. Unser Gesundheitswesen hat bei der Digitalisierung dringenden Aufholbedarf, und dieses Projekt dauert bereits viel zu lange. Aber wir können es uns nicht leisten, das Vertrauen in den elektronischen Eltern-Kind-Pass zu gefährden, weil er in der Praxis nicht verlässlich funktioniert“, so Königsberger-Ludwig zur „Krone“.