Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Eltern-Kind-Pass

Auch Übergangslösung sorgt nun für Ärzte-Aufstand

Innenpolitik
17.09.2026 08:30
Der analoge Eltern-Kind-Pass bleibt länger – irgendwie.
Der analoge Eltern-Kind-Pass bleibt länger – irgendwie.(Bild: Krone-Collage/Louis-Paul Photo - stock.adobe.com, zVg)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Der digitale Eltern-Kind-Pass wurde extra verschoben. Doch nun sorgt ausgerechnet die Übergangslösung für Alarm bei den Ärzten. Ab 1. Oktober startet nämlich ein neues Untersuchungsprogramm, zentrale Fragen sind aber weiterhin offen. Und die Leidtragende sind Mütter und ihre Kinder.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der digitale Eltern-Kind-Pass wurde um ein Jahr verschoben, um einen Fehlstart zu verhindern. Doch auch die angedachte Übergangslösung droht laut Ärztekammer im absoluten „Chaos“ zu enden. Brisant sind zwei Schreiben, die der „Krone“ vorliegen.

Das Gesundheitsministerium informierte den Projektbeirat und damit die Ärzte über den neuen Ablauf erst vor wenigen Tagen. Für die zusätzlichen Untersuchungen wurde ein eigenes Zusatzheft entwickelt. Gleichzeitig soll die elektronische Zentralplattform bereits ab 1. Oktober bereitstehen und Daten verarbeiten dürfen – obwohl die verpflichtende Einführung des elektronischen Passes erst am 1. Oktober 2027 kommt.

Lesen Sie auch:
Die Suche nach einem Gynäkologen mit Kassenvertrag gestaltet sich schwierig für viele ...
Krone Plus Logo
Hebammen verärgert
Chaos bei elektronischem Eltern-Kind-Pass
15.09.2026
Ärzte „überrascht“
IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben
05.07.2026

„Zahlreiche Fragen sind nicht geklärt“
Darauf reagierte die Ärztekammer intern alarmiert: Die Unterlagen seien „ohne Rücksprache mit der Österreichischen Ärztekammer“ ausgesendet worden. „Weiterhin sind zahlreiche Umsetzungsfragen nicht geklärt“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder, das der „Krone“ vorliegt.

Und die Fragen betreffen unmittelbar die Kinder und Mütter. Wiens Kurienobfrau Naghme Kamaleyan-Schmied zur „Krone“: „Wenn ein jahrelang vorbereitetes Prestigeprojekt unmittelbar vor dem Start in eine improvisierte analoge Zwischenlösung kippt, läuft etwas grundsätzlich falsch.“

Zitat Icon

Daraus ist nun ein „Wir werden schon irgendwie improvisieren“ geworden.

Naghme Kamaleyan-Schmied, Kurienobfrau Wien

Bild: ÖÄK/Bernhard Noll

Was bekommen Eltern ab 1. Oktober tatsächlich in die Hand? Welche Unterlagen müssen für das Kinderbetreuungsgeld vorgelegt werden? Und ganz grundsätzlich: Gibt es überhaupt genug gedruckte Pässe? Schon im Juli hatte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker vor einem übereilten Start gewarnt. Er sprach damals von einem „Big-Bang-Szenario“. Kamaleyan-Schmied: „Daraus ist nun ein ,Wir werden schon irgendwie improvisieren‘ geworden.“

Staatssekretärin versteht den Ärger
Bei der zuständigen Staatssekretärin Königsberger-Ludwig kommt die Kritik an. „Ich verstehe den Ärger über die Verschiebung. Unser Gesundheitswesen hat bei der Digitalisierung dringenden Aufholbedarf, und dieses Projekt dauert bereits viel zu lange. Aber wir können es uns nicht leisten, das Vertrauen in den elektronischen Eltern-Kind-Pass zu gefährden, weil er in der Praxis nicht verlässlich funktioniert“, so Königsberger-Ludwig zur „Krone“. 

Und sie versichert: „Für Eltern und Ärzte ist klar: Der bestehende Eltern-Kind-Pass bleibt gültig. Ab 1. Oktober wird es einen erweiterten analogen Pass geben, in dem auch die neuen Untersuchungen und Beratungen dokumentiert werden können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
17.09.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
350.048 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
105.216 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Salzburg
Besitzer bleibt hart: Kein Grundverkauf für Radweg
84.708 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Norden Antherings in Salzburg kommt ein Radweg – allerdings werden 189 Meter fehlen (im Bild: ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1741 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1148 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1013 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Innenpolitik
Neuer Eltern-Kind-Pass
Auch Übergangslösung sorgt nun für Ärzte-Aufstand
Treffen angekündigt
Trump stellt Ende des Iran-Krieges in Aussicht
Nach Kritik in NÖ
Notarzt-Reform: ÖVP will Netz „noch enger machen“
Putin direkt im Visier
USA verschärfen Sanktionen gegen Russland deutlich
Durch Stillhaltefrist
Social-Media-Verbot: EU blockiert jetzt Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf