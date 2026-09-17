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Trump stellt Ende des Iran-Krieges in Aussicht

Außenpolitik
17.09.2026 07:28
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran geäußert. „Hoffentlich nähern wir uns dem Ende des Krieges“, sagte er am Mittwoch. Der Iran wolle eine Vereinbarung treffen. 

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Einem Bericht der Nachrichten-Website Axios zufolge will sich Trump am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung mit den Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten treffen. Es soll vor allem dazu dienen, eine gemeinsame Nachkriegsstrategie für die Region zu koordinieren.

Der Krieg hatte am 28. Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit eigenen Angriffen auf Israel und Golfstaaten, in denen US-Stützpunkte untergebracht sind. Tausende Menschen wurden getötet und Millionen vertrieben. 

Neben den Verlusten und Finanzkosten wird kritisiert, dass der Krieg enorme Munitionsmengen ...
Neben den Verlusten und Finanzkosten wird kritisiert, dass der Krieg enorme Munitionsmengen verbraucht und die USA vor logistische Herausforderungen stellt.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)

Krieg kostete USA bislang 38 Milliarden Dollar
Der Krieg soll die USA mittlerweile 38 Milliarden Dollar gekostet haben (siehe Video oben). Die offiziellen Zahlen zu den Kriegskosten stammen aus einer Untersuchung der überparteilichen US-Haushaltsbehörde, die von Demokraten im Repräsentantenhaus beantragt worden war.

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Trump hat die Schwächung der nuklearen Fähigkeiten des Iran als eines seiner Kriegsziele genannt. Der Iran verfügt jedoch nicht über Atomwaffen und erklärt, sein Urananreicherungsprogramm diene friedlichen Zwecken.

Der durch den Krieg verursachte Anstieg der Öl- und Gaspreise ist zu einem wichtigen Thema für Trumps Republikanische Partei im Vorfeld der Kongresswahlen im November geworden.

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