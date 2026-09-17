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Eisschilde verloren seit 1979 elf Billionen Tonnen

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17.09.2026 08:15
In der Antarktis ging der Eisverlust vollständig darauf zurück, dass sich der Gletscherfluss ...
In der Antarktis ging der Eisverlust vollständig darauf zurück, dass sich der Gletscherfluss beschleunigte und das Eis durch den wärmeren Ozean abschmolz.(Bild: AFP/JOSE JORQUERA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die zwei großen Eisschilde der Erde in Grönland und der Antarktis haben in den vergangenen knapp 50 Jahren mehr als elf Billionen Tonnen Eis verloren – und so den Meeresspiegel bis 2023 um 3,14 Zentimeter ansteigen lassen.

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Polarforscher der Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE) haben 42 einzelne Erhebungen betrachtet, die sich auf die Daten von 27 Satelliten-Missionen stützen. Ihr Ziel war es, ein konsistentes Bild davon zu bekommen, wie sich die Eisschilde über die Jahrzehnte verändert haben. Konkret haben sie sich angeschaut, wo genau wie viel Eis verloren ging und wie stark der Prozess sich beschleunigt hat.

Das Resultat: Seit den 1990er-Jahren hat der Eisverlust deutlich zugenommen.

  • Während in Grönland in den 1980er-Jahren jährlich etwa 60 Milliarden Tonnen Eis schwanden, waren es in den von Hitzesommern geprägten 2010er-Jahren rund 264 Milliarden Tonnen im Jahr.
  • In der Antarktis beobachtete das Team einen ähnlichen Trend. Während in den 1980er-Jahren jährlich etwa 48 Milliarden Tonnen Eis verloren gingen, waren es in den 2010er-Jahren im Mittel circa 202 Milliarden Tonnen pro Jahr.
In Grönland schwanden in den 1980er-Jahren jährlich etwa 60 Milliarden Tonnen Eis.
In Grönland schwanden in den 1980er-Jahren jährlich etwa 60 Milliarden Tonnen Eis.(Bild: AP/Chris Szagola)
(Bild: AP/Mads Claus Rasmussen)

Ein Großteil des Eisschwunds kam dabei nicht von oben. „Mehr als vier Fünftel des Eisverlusts wurde durch schneller strömende Gletscher in den Ozean abgegeben und ist nicht an der Oberfläche geschmolzen“, so Co-Autorin Inès Otosaka von der britischen Northumbria Universität. „Das sagt uns, dass der langfristige Trend von der dynamischen Antwort der Eisschilde auf einen sich erwärmenden Ozean getrieben wird.“

Überflutungen, Erosion
Was drei Zentimeter Anstieg beim Meeresspiegel bedeuten

Die Eisschilde haben einen enormen Einfluss auf den Anstieg des Meeresspiegels. Der europäischen Raumfahrtbehörde ESA zufolge, die die Untersuchung unterstützte, sind Grönland und die Antarktis für etwa ein Viertel des steigenden Meeresspiegels verantwortlich. Die übrigen grob drei Viertel gehen auf das Konto der schmelzenden Gebirgsgletscher und vor allem der thermischen Ausdehnung des wärmeren Meerwassers.

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Bis zu neun Millionen Menschen gefährdet
Der bisherige Beitrag der Eisschilde zum steigenden Meeresspiegel ist beachtlich. „Etwas mehr als drei Zentimeter Anstieg des Meeresspiegels mag nach wenig klingen, aber dies setzt weitere sechs bis neun Millionen Menschen der Gefahr von Überflutungen und Erosion an der Küste aus“, so Andrew Shepherd von der Northumbria Universität.

In den letzten Jahren der Untersuchung, zwischen 2020 und 2023, ist der Verlust von Eis etwas langsamer geworden. Die Fachleute warnen allerdings, dass dies keine Umkehr des langfristigen Trends ist. Die Eisschilde verlieren weiter mehr, als sie wachsen würden.

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