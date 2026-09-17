Eisschilde verloren seit 1979 elf Billionen Tonnen

Polarforscher der Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE) haben 42 einzelne Erhebungen betrachtet, die sich auf die Daten von 27 Satelliten-Missionen stützen. Ihr Ziel war es, ein konsistentes Bild davon zu bekommen, wie sich die Eisschilde über die Jahrzehnte verändert haben. Konkret haben sie sich angeschaut, wo genau wie viel Eis verloren ging und wie stark der Prozess sich beschleunigt hat.