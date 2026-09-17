Männer schlagen und bespucken Rabbiner (60)

Flüchtige Angreifer fotografiert

Anschließend seien die drei Männer weggerannt. Der 60 Jahre alte Rabbiner schaffte es aber noch, die flüchtigen Angreifer zu fotografieren. Anhand der Fotos hätten die mutmaßlichen Täter schnell ausfindig gemacht werden können, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sind sie arabischer Herkunft. Festnahmen gab es zunächst keine.