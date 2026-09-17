Arbeiter (43) musste wegen Schrott-Lkw sterben

Mechaniker soll von desolatem Zustand gewusst haben

Der augenscheinlich desolate Lkw wurde von der Polizei sichergestellt und von einem Gutachter untersucht. Es stellte sich laut Anklage heraus, dass der Besitzer den 34 Jahre alten Lkw weder habe warten noch reparieren lassen. Zudem soll der Mechaniker vor Ort im Wald nicht überprüft haben, ob der Sicherungsmechanismus des Kippzylinders intakt war, obwohl er gewusst haben soll, in was für einem katastrophalen Zustand das Schwerfahrzeug war.