Arbeiter (43) musste wegen Schrott-Lkw sterben

Es war eine Tragödie, die verhindert hätte werden können! Vor einem Jahr starb ein Arbeiter (41) in einem Wald im steirischen Ennstal. Er wurde bei Reparaturarbeiten von der Fahrerkabine eines Lkw zerquetscht. Ein Bolzen war gebrochen. Laut Gericht soll das 34 Jahre alte Schwerfahrzeug nie gewartet worden sein.
Der Eigentümer des Lastwagens und der Mechaniker müssen sich heute in Leoben vor dem Straflandesgericht verantworten. Der katastrophale Unfall passierte am 8. September. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war es im Zuge von Waldarbeiten zu einem Defekt an dem Lkw gekommen. Ein Mechaniker (23) wurde gerufen, der gemeinsam mit einem Arbeiter aus Bosnien am Motorblock hantierte.
Hochgekippte Kabine stürzte auf Arbeiter
Nach Abschluss der Reparatur brach jedoch plötzlich ein Bolzen ab, wodurch die hochgekippte Fahrerkabine auf den 41-Jährigen stürzte. Er stand genau zwischen Fahrerhaus und Fahrzeugrahmen, als die Kabine nach unten fiel, weil der Sicherungsmechanismus offenbar nicht funktionierte. Trotz sofortiger Hilfe durch Kollegen und zahlreicher Einsatzkräften konnte der Arbeiter leider nur mehr tot geborgen werden.
Mechaniker soll von desolatem Zustand gewusst haben
Der augenscheinlich desolate Lkw wurde von der Polizei sichergestellt und von einem Gutachter untersucht. Es stellte sich laut Anklage heraus, dass der Besitzer den 34 Jahre alten Lkw weder habe warten noch reparieren lassen. Zudem soll der Mechaniker vor Ort im Wald nicht überprüft haben, ob der Sicherungsmechanismus des Kippzylinders intakt war, obwohl er gewusst haben soll, in was für einem katastrophalen Zustand das Schwerfahrzeug war.
Dem Eigentümer und dem Mechaniker wird das Vergehen der grob fahrlässigen Tötung zur Last gelegt. Sie bestreiten die Vorwürfe. Ihnen wird am Donnerstag der Prozess gemacht.
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