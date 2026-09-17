Lena Dunham dank Leihmutter im Babyglück

Baby-News aus Hollywood: Schauspielerin Lena Dunham (40) und ihr Ehemann, der Musiker Luis Felber (40), sind zum ersten Mal Eltern geworden.
Sie hätten mithilfe einer Leihmutter ein kleines Mädchen bekommen, schrieb Dunham am Mittwoch in einem Beitrag für die Zeitschrift „Vogue“.
„Schock und Dankbarkeit“
Sie habe befürchtet, eifersüchtig auf die Leihmutter zu sein, so Dunham. Stattdessen sei sie von ihren Gefühlen überwältigt gewesen, als sie das Foto des positiven Schwangerschaftstests erhalten habe. In diesem Moment sei für sie die Welt kurz stillgestanden: „Hätte ich nicht schon gelegen, wäre ich zu Boden gefallen, überwältigt von einer ganz eigenen Mischung aus Schock und Dankbarkeit.“
Als sie ihr Baby erstmals im Arm gehalten habe, sei sie schließlich „schüchtern und schwindlig vor Freude“ gewesen.
„,Hallo‘, sagte ich, ,ich bin deine Mama‘“, verriet Dunham ihre ersten Worte an ihre Tochter. „,Du siehst ganz und gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber genau richtig. Wir haben auf dich gewartet, weißt du das? Es war so lieb von dir, zu kommen‘.“
Litt jahrelang an Endometriose
Dunham, die vor allem mit der Serie „Girls“ bekannt geworden war, und Felber sind seit 2021 verheiratet. Die Schauspielerin litt jahrelang aufgrund von Endometriose an unerträglichen Schmerzen. Mit 31 Jahren traf Dunham eine schwere Entscheidung: Sie ließ sich die Gebärmutter und den Gebärmutterhals entfernen.
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