Lena Dunham dank Leihmutter im Babyglück

„Schock und Dankbarkeit“

Sie habe befürchtet, eifersüchtig auf die Leihmutter zu sein, so Dunham. Stattdessen sei sie von ihren Gefühlen überwältigt gewesen, als sie das Foto des positiven Schwangerschaftstests erhalten habe. In diesem Moment sei für sie die Welt kurz stillgestanden: „Hätte ich nicht schon gelegen, wäre ich zu Boden gefallen, überwältigt von einer ganz eigenen Mischung aus Schock und Dankbarkeit.“