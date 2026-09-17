Schwer verletzt: 21-Jähriger in Anlage eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr, als zwei Arbeiter einen Probelauf einer Holzsägeanlage durchführen wollten. Dabei verkeilte sich eine Holzlatte im Bereich der Förderanlage. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte die Latte wieder auf die Förderanlage legen. Dabei geriet seine Kleidung in ein rotierendes Zahnrad, wodurch der Mann eingeklemmt wurde.