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Unfall in Sägewerk

Schwer verletzt: 21-Jähriger in Anlage eingeklemmt

Steiermark
17.09.2026 08:00
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einem Arbeitsunfall in einem Säge- und Hobelwerk im steirischen Thalheim im Bezirk Murtal wurde Mittwochabend ein 21-Jähriger schwer verletzt. Der Arbeiter geriet mit seiner Kleidung in ein rotierendes Zahnrad und wurde eingeklemmt.

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Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr, als zwei Arbeiter einen Probelauf einer Holzsägeanlage durchführen wollten. Dabei verkeilte sich eine Holzlatte im Bereich der Förderanlage. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte die Latte wieder auf die Förderanlage legen. Dabei geriet seine Kleidung in ein rotierendes Zahnrad, wodurch der Mann eingeklemmt wurde.

Ein Arbeitskollege hörte die Schreie, schaltete die Anlage sofort aus und verständigte die Rettung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der junge Mann in das LKH Judenburg eingeliefert.

Das Arbeitsinspektorat Leoben wurde zu den Erhebungen hinzugezogen. Laut Feststellung des Arbeitsinspektors vor Ort wurden die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage vom 21-Jährigen umgangen, wodurch es zum Unfall kommen konnte. Ein Fremdverschulden kann nach dem derzeitigen Erhebungsstand ausgeschlossen werden.

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