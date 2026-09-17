Virale Pokémon-Jagd startet bald mitten in Wien

Karten aus der ersten Edition

Wer das Versteck als Erster entdeckt, darf den Pokéball mitnehmen. Darin steckt allerdings keine Pikachu-Figur, sondern ein Gutschein für PSA-gegradete Pokémon-Karten aus dem Basis-Set der ersten Edition. Und gerade die können für Sammler richtig interessant sein: Über die gesamte Aktion hinweg sollen Karten im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro vergeben werden.