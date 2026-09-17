Virale Pokémon-Jagd startet bald mitten in Wien

Pokémon fangen aber diesmal nicht am Handy: Ab Freitag werden in Wien tatsächlich Pokébälle versteckt. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Geocaching-Aktion, bei der es für die schnellsten Finder sogar Pokémon-Karten aus der ersten Generation zu holen gibt.
„Gotta catch ’em all“ wird in Wien jetzt ziemlich wörtlich genommen. Anlässlich des 30. Pokémon-Jubiläums startet am Freitag eine Geocaching-Aktion, bei der sich Fans quer durch die Stadt auf die Suche nach versteckten Pokébällen machen können.
Kleiner Hinweis im Vorfeld
Der erste Pokéball wird am Freitag, dem 18. September, um 15 Uhr irgendwo in Wien versteckt. Wo genau, wird natürlich nicht verraten. Zum Start gibt es online lediglich einen kleinen Bildausschnitt des Verstecks, davor soll bereits ein erster Hinweis veröffentlicht werden. Wird der Ball nach 30 Minuten noch immer nicht gefunden, folgt ein weiteres Hinweisbild.
Karten aus der ersten Edition
Wer das Versteck als Erster entdeckt, darf den Pokéball mitnehmen. Darin steckt allerdings keine Pikachu-Figur, sondern ein Gutschein für PSA-gegradete Pokémon-Karten aus dem Basis-Set der ersten Edition. Und gerade die können für Sammler richtig interessant sein: Über die gesamte Aktion hinweg sollen Karten im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro vergeben werden.
Hinter der Aktion steckt der Wiener Spiele- und Kartenhändler SpielRaum. Bei einem Pokéball bleibt es nicht, denn Insgesamt sind 14 Suchen geplant. Bis Ende Oktober wird jeden Freitag und Samstag um 15 Uhr ein neuer Ball irgendwo in Wien versteckt.
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