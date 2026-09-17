Spürnasen auf der Suche nach vermissten Personen

Sonntag, 8 Uhr früh, auf einem Industriegelände in Klagenfurt: Ein Dutzend Hundeführer der Samariter-Rettungshundestaffel trainieren mit ihren vierbeinigen Partnern für den Ernstfall – für die Suche nach Vermissten. Ob durchkämmen großer Wald- und Wiesenflächen, die Suche nach verschütteten Personen nach Gebäudeeinstürzen bzw. Naturkatastrophen oder Einsätze im alpinen Gelände – die 24 Spürnasen und 26 Hundeführer bilden eine der schlagkräftigsten Such- und Rettungseinheiten Kärntens.