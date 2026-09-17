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Retter auf vier Pfoten

Spürnasen auf der Suche nach vermissten Personen

Kärnten
17.09.2026 09:00
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

In Vermisstenfällen sind sie oft die letzte Hoffnung: Die eherenamtlichen Teams der Rettungshundestaffel des Kärntner Samariterbundes. Die „Krone“ war bei einer frühmorgendlichen Trainingseinheit dabei. 

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Sonntag, 8 Uhr früh, auf einem Industriegelände in Klagenfurt: Ein Dutzend Hundeführer der Samariter-Rettungshundestaffel trainieren mit ihren vierbeinigen Partnern für den Ernstfall – für die Suche nach Vermissten. Ob durchkämmen großer Wald- und Wiesenflächen, die Suche nach verschütteten Personen nach Gebäudeeinstürzen bzw. Naturkatastrophen oder Einsätze im alpinen Gelände – die 24 Spürnasen und 26 Hundeführer bilden eine der schlagkräftigsten Such- und Rettungseinheiten Kärntens.

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