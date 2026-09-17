Sturmfronten überm Flachgau: Wohnung unter Wasser

Am Mittwoch zogen mehrere Sturmfronten über den Flachgau in Salzburg. Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen rückte bereits in aller Früh zu einem Einsatz in Seekirchen aus. Zwei anliegende Wohnhäuser wurden durch den Starkregen geflutet – das Hochwasser schaffte es bis in eine Wohnung.