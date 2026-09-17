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Wegen Starkregen

Sturmfronten überm Flachgau: Wohnung unter Wasser

Salzburg
17.09.2026 08:40
Zehn Zentimeter hoch stand das Wasser im Wohnzimmer.
Zehn Zentimeter hoch stand das Wasser im Wohnzimmer.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Mittwoch zogen mehrere Sturmfronten über den Flachgau in Salzburg. Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen rückte bereits in aller Früh zu einem Einsatz in Seekirchen aus. Zwei anliegende Wohnhäuser wurden durch den Starkregen geflutet – das Hochwasser schaffte es bis in eine Wohnung. 

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In Seekirchen (Flachgau) wurden die Florianis gleich Mittwochfrüh alarmiert. Die Einsatzkräfte waren bereits gegen 4.30 Uhr im Einsatz. Der Starkregen und die Sturmfronten, die am Mittwoch über den Flachgau gefegt sind, haben in der Gemeinde gleich zwei Gebäude geflutet. 

Die Feuerwehrler waren um halb fünf in der Früh im Einsatz.
Die Feuerwehrler waren um halb fünf in der Früh im Einsatz.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)

Wie die Feuerwehr via Aussendung miteilt, konnte der Wasserschaden rasch behoben werden. Im ersten Gebäude stand das Wasser rund zehn Zentimeter hoch – und das in der Wohnung! Diese dürfte sich im Erdgeschoss befunden haben.

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Die Hauptwasserleitung wurde abgedreht und das Wasser anschließend entfernt. Auch das angrenzende Nachbargebäude war betroffen. Ausgerückt sind auch die Polizei und Wassermeister. 

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