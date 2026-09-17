ManUnited am Boden: „Was zum Teufel war das denn?“

Nächster bitterer Rückschlag für Manchester United: Nur wenige Tage nach der Premier-League-Niederlage im Derby gegen Manchester City (0:1) musste die Truppe von Michael Carrick am Mittwochabend das Aus im englischen Ligacup hinnehmen. „Was zum Teufel war das denn?“, skandierten die Fans nach der 2:3-Pleite gegen Brighton im Old Trafford.
Manchester United schied bereits in der dritten Runde des englischen Ligacups aus. Die „Red Devils“ gaben eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand und unterlagen Brighton and Hove Albion 2:3.
Treffer von Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) brachten United vermeintlich auf die Siegerstraße, Charalampos Kostoulas (45.+1), Pascal Groß (65.) und Maxim De Cuyper (69.) fixierten für die Gäste den Aufstieg ins Achtelfinale.
Carrick: „Ich übernehme die Verantwortung“
„Das können wir nicht akzeptieren. Ich übernehme die Verantwortung dafür“, sagte ein frustrierter Michael Carrick. „Wir sind aus diesem Wettbewerb ausgeschieden und müssen wieder anfangen, Fußballspiele zu gewinnen. Im Moment fühlt es sich nicht gut an.“
Fans stinksauer
Die Fans waren richtig sauer – Buhrufe und Pfiffe gab es nach Schlusspfiff. Als die Spieler am Weg in die Katakomben waren, sangen die Fans: „Was zum Teufel war das denn?“
Nun muss ein Sieg her
Jetzt gerät auch Carrick immer mehr unter Druck. In der Premier League liegt Manchester United mit nur vier Punkten aus vier Spielen auf Rang 13. Am Sonntag muss gegen den FC Fulham (18.) dringend ein Sieg her.
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