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Trotz 2:0-Führung: ManUnited blamiert sich im Cup

Fußball International
16.09.2026 23:29
Mason Mount
Mason Mount(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United ist in der dritten Runde des englischen Fußball-Ligacups ausgeschieden. 

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Die „Red Devils“ gaben am Mittwochabend im Old Trafford eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand und unterlagen Brighton and Hove Albion 2:3.

(Bild: AP/Dave Thompson)

Treffer von Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) brachten United vermeintlich auf die Siegerstraße, Charalampos Kostoulas (45.+1), Pascal Groß (65.) und Maxime de Cuyper (69.) fixierten für die Gäste den Aufstieg ins Achtelfinale.

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