Trotz 2:0-Führung: ManUnited blamiert sich im Cup

Manchester United ist in der dritten Runde des englischen Fußball-Ligacups ausgeschieden.
Die „Red Devils“ gaben am Mittwochabend im Old Trafford eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand und unterlagen Brighton and Hove Albion 2:3.
Treffer von Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) brachten United vermeintlich auf die Siegerstraße, Charalampos Kostoulas (45.+1), Pascal Groß (65.) und Maxime de Cuyper (69.) fixierten für die Gäste den Aufstieg ins Achtelfinale.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.