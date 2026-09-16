Wiener „Kultur-Euro“ kommt jetzt doch nicht

Die FPÖ holt in des gleich zum Rundumschlag aus und arbeitet sich zuerst an der ÖVP ab. „Es ist schon bemerkenswert, wie schnell sich die Wiener ÖVP nun als Retterin vor den neuen Belastungen präsentiert“, so FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.