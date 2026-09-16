So soll der Wiener Aumannplatz künftig aussehen

Mehr Sicherheit

Durch die Umgestaltung werde der Fußweg für Schüler und ältere Menschen sicherer, heißt es vom Bezirk. Von der Klostergasse und von der Vinzenzgasse komme man nach dem Umbau ganz ohne Fahrbahn-Querung und ohne Autoverkehr direkt in den Park oder zur Straßenbahn-Haltestelle Richtung Innenstadt.