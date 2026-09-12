Achtfach-Jackpot – spielen Sie Lotto?

Wie oft geben Sie einen Tipp ab? Spielen Sie regelmäßig EuroMillionen, Lotto oder andere Glücksspiele, vielleicht immer mit denselben Zahlen? Oder setzen Sie nur dann einen Tipp, wenn ein besonders hoher Jackpot lockt? Und haben Sie schon einmal von einem größeren Gewinn geträumt oder vielleicht sogar selbst etwas gewonnen?