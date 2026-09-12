Wieder gibt es einen EuroMillionen-Gewinner aus Österreich: Während sich ein heimischer Glückspilz über einen Millionen-Gewinn freuen darf, wartet bei der nächsten Ziehung bereits der nächste große Jackpot. Morgen geht es beim EuroMillionen-Lotto um einen Achtfach? Unsere Frage des Tages vom 12. September lautet daher: „Wieder EuroMillionen-Gewinner aus Österreich, morgen Achtfach-Jackpot – spielen Sie Lotto?“
Wie oft geben Sie einen Tipp ab? Spielen Sie regelmäßig EuroMillionen, Lotto oder andere Glücksspiele, vielleicht immer mit denselben Zahlen? Oder setzen Sie nur dann einen Tipp, wenn ein besonders hoher Jackpot lockt? Und haben Sie schon einmal von einem größeren Gewinn geträumt oder vielleicht sogar selbst etwas gewonnen?
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