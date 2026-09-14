ÖFB-Team ohne Stars: Schafft Rangnick Neustart?

Arnautovic, Alaba, Sabitzer: Die Liste an Stars, auf die Teamchef Rangnick (vorerst) verzichten muss, ist lang. Auch wenn der ÖFB-Kader in den vergangenen Jahren deutlich an Breite gewonnen hat, muss die neue Generation in große Fußstapfen treten. Unsere Frage des Tages vom 14. September lautet daher: „ÖFB-Team ohne Stars: Schafft Rangnick den Neustart?“
Wie schätzen Sie die Chancen der Nationalmannschaft auf einen erfolgreichen Start in die Nations League ein? Denken Sie, dass die neue Generation den Wegfall der alten Stars kompensieren kann? Wer könnte in die Fußstapfen von Arnautovic, Alaba und Sabitzer treten?
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