ÖFB-Team ohne Stars: Schafft Rangnick Neustart?

Arnautovic, Alaba, Sabitzer: Die Liste an Stars, auf die Teamchef Rangnick (vorerst) verzichten muss, ist lang. Auch wenn der ÖFB-Kader in den vergangenen Jahren deutlich an Breite gewonnen hat, muss die neue Generation in große Fußstapfen treten. Unsere Frage des Tages vom 14. September lautet daher: „ÖFB-Team ohne Stars: Schafft Rangnick den Neustart?“