Spritpreis: Wo ziehen Sie die Grenze?

Autofahren wird zur Kostenfrage?

Die Höhe der Spritpreise kann auch beeinflussen, welches Auto man fährt und wie oft man es nutzt. Während sparsame Fahrzeuge oder Elektroautos langfristig eine Alternative sein können, ist ein Umstieg für viele Menschen finanziell nicht ohne Weiteres möglich. Besonders in ländlichen Regionen, wo Bus und Bahn nicht überall eine ausreichende Alternative bieten, bleibt das Auto oft unverzichtbar.