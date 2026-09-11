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Spritpreis: Wo ziehen Sie die Grenze?

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11.09.2026 14:00
Um die 2,13 € ist der aktuelle Literpreis im Durchschnitt in Österreich.
Um die 2,13 € ist der aktuelle Literpreis im Durchschnitt in Österreich.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
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Von Community

Die Preise an den Tankstellen sind für viele Autofahrer in Österreich ein tägliches Ärgernis. Schwankende Rohölpreise, Steuern und internationale Entwicklungen sorgen dafür, dass sich die Kosten für Benzin und Diesel immer wieder verändern. Gerade für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, können hohe Spritpreise zu einer spürbaren Belastung im Haushaltsbudget werden.

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Für viele stellt sich daher die Frage, ab welchem Preis das Tanken einfach zu teuer wird. Wer täglich mit dem Auto zur Arbeit fährt oder auf das Fahrzeug für Familie und Freizeit angewiesen ist, kann steigenden Spritkosten oft nur schwer ausweichen. Andere überlegen, häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder unnötige Autofahrten zu vermeiden.

Autofahren wird zur Kostenfrage?
Die Höhe der Spritpreise kann auch beeinflussen, welches Auto man fährt und wie oft man es nutzt. Während sparsame Fahrzeuge oder Elektroautos langfristig eine Alternative sein können, ist ein Umstieg für viele Menschen finanziell nicht ohne Weiteres möglich. Besonders in ländlichen Regionen, wo Bus und Bahn nicht überall eine ausreichende Alternative bieten, bleibt das Auto oft unverzichtbar.

Viele Leute steigen bei den hohen Spritpreisen auf E-Autos um.
Viele Leute steigen bei den hohen Spritpreisen auf E-Autos um.(Bild: Stephan Schätzl)

Die zentrale Frage lautet daher: Wie hoch dürfen die Spritpreise steigen, bevor Autofahren für Sie zur finanziellen Belastung wird? Und ab welchem Preis würden Sie versuchen, Ihr Auto deutlich weniger zu nutzen oder ganz darauf zu verzichten?

Wie sehen Sie das? Ab welchem Benzin- oder Dieselpreis ziehen Sie persönlich die Grenze? Sind die aktuellen Spritpreise für Sie noch leistbar oder bereits zu hoch? Würden Sie wegen hoher Tankkosten Ihr Auto weniger nutzen, auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder sogar über ein anderes Fahrzeug nachdenken? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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