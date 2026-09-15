Nach Karriereende: Dorothea Wierer hat neuen Job!

Freude und Stolz

„Das ist eine ganz tolle, aber auch große Aufgabe für mich. Die Biathlonübertragungen in der ARD sind bei den aktiven Athletinnen und Athleten sehr anerkannt, nicht nur bei den Deutschen. Ich bin ein bisschen stolz, jetzt selbst Teil dieses Teams zu werden“, sagte Wierer, die ihre Karriere Anfang des Jahres nach den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat Antholz beendet hatte.