Nach Karriereende: Dorothea Wierer hat neuen Job!

Neuer Job für Dorothea Wierer: Die ehemalige Spitzen-Biathletin wird neue Sportschau-Expertin in der ARD.
Die ehemalige Spitzen-Biathletin Dorothea Wierer wird neue Sportschau-Expertin in der ARD. Die viermalige Weltmeisterin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin aus Südtirol wird Nachfolgerin von Erik Lesser, der sich auf seine Trainerkarriere konzentrieren will.
Wierer wird in der ARD im Wechsel mit Olympiasieger Arnd Peiffer die Biathlon-Rennen analysieren.
Freude und Stolz
„Das ist eine ganz tolle, aber auch große Aufgabe für mich. Die Biathlonübertragungen in der ARD sind bei den aktiven Athletinnen und Athleten sehr anerkannt, nicht nur bei den Deutschen. Ich bin ein bisschen stolz, jetzt selbst Teil dieses Teams zu werden“, sagte Wierer, die ihre Karriere Anfang des Jahres nach den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat Antholz beendet hatte.
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