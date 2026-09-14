Shortly Before Re-election
Vote-buying? Complaint Filed Against Economic Association Leaders
Vote-buying and shady dealings: These are serious allegations being leveled by anonymous complainants against Wolfgang Ecker, chairman and president of the Chamber of Commerce, and Harald Servus, director of the Economic Association—the complainants claim to be officials of the Economic Association. The district attorney’s office is investigating an initial suspicion. The Economic Association categorically denies the allegations.
Nerves are on edge within the ÖVP. At the federal level, this is primarily due to poor poll numbers. But even in the party’s stronghold of Lower Austria—the ÖVP’s power base—an internal power struggle is raging, causing unrest. For weeks, Wirtschaftsbund officials in Lower Austria have been reaching out to the “Krone.” They warned of “conditions like in North Korea,” did not hold back in their criticism of their chairman, Chamber of Commerce President Wolfgang Ecker, and called on him to resign.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.