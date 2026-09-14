Vote-buying? Complaint Filed Against Economic Association Leaders

Nerves are on edge within the ÖVP. At the federal level, this is primarily due to poor poll numbers. But even in the party’s stronghold of Lower Austria—the ÖVP’s power base—an internal power struggle is raging, causing unrest. For weeks, Wirtschaftsbund officials in Lower Austria have been reaching out to the “Krone.” They warned of “conditions like in North Korea,” did not hold back in their criticism of their chairman, Chamber of Commerce President Wolfgang Ecker, and called on him to resign.