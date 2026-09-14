Auf den Spuren von Eis, Wasser und der Ewigkeit

Nach den „Krone“-Wanderungen am Tagliamento mit Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler geht es am kommenden Samstag, 19.9. , ins Reich des Großglockners. Anmeldungen sind noch möglich.
Die Leserwanderung von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe führt genussvoll mit Blick auf die Pasterze, mitten hinein in die faszinierende Welt des Großglockners. Im Mittelpunkt stehen Naturerlebnis, gemeinsames Wandern und spannende Geschichte aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Die Heiligenbluter Bergführer und Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler werden den „Krone“-Lesern zeigen, wie sehr sich die Gletscherlandschaft verändert – und welche Geheimnisse das Hochgebirge heute freigibt.
Und für Dörfler ist klar: „So wie jeder Slowene einmal auf dem Triglav gewesen sein wollte, sollte jeder Österreicher zumindest einmal Heiligenblut und die gewaltige hochalpine Landschaft unterhalb des Großglockners erlebt haben.“
Kleine Überraschung für Wanderer
Unterstützt wird die Wanderung auch von Alleinvorstand Johannes Hörl von der Großglocker Hochalpenstraße, der die Leser auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe begrüßen wird. Und auch Heiligenbluts Bürgermeister Martin Lackner heißt die „Krone“-Wanderer in Österreichs Bilderbuch-Gemeinde am Fuß des Großglockners willkommen und Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar hat für alle Mitwandernden ein Geschenk vorbereitet.
Also, sichern sie sich rechtzeitig einen Platz. Anmeldungen bei Busreisen Taferner. Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Feldkirchen, Villach, Spittal und Winklern. Es wird ein besonderer „Krone“-Tag zwischen Glockner, Gletscher und großer Natur.
Anmeldungen: 04276/48409
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