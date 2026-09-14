Auf den Spuren von Eis, Wasser und der Ewigkeit

Die Leserwanderung von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe führt genussvoll mit Blick auf die Pasterze, mitten hinein in die faszinierende Welt des Großglockners. Im Mittelpunkt stehen Naturerlebnis, gemeinsames Wandern und spannende Geschichte aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Die Heiligenbluter Bergführer und Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler werden den „Krone“-Lesern zeigen, wie sehr sich die Gletscherlandschaft verändert – und welche Geheimnisse das Hochgebirge heute freigibt.