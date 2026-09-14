Kleines Kätzchen brachte Radfahrerin (67) zu Sturz

Fataler Freizeitunfall am Sonntagnachmittag in Mils bei Hall in Tirol: Ein kleines Kätzchen brachte eine 67-jährige Radfahrerin schwer zu Sturz. Als die Samtpfote über die Straße lief, bremste die Seniorin zu stark ab. Die Frau wurde über die Lenkstange auf die Fahrbahn geschleudert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 13.30 Uhr. Die 67-jährige Einheimische war gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern unterwegs. Als erste der Gruppe fuhr sie auf der Brunnholzstraße in Richtung Süden.
Radlerin über Lenker katapultiert
Plötzlich sei laut Angaben der Beteiligten eine kleine Katze vor der Radfahrerin über die Fahrbahn gelaufen. Die Frau bremste daraufhin stark ab und stürzte in weiterer Folge über den Lenker auf die Straße.
Mit Rettung ins Spital eingeliefert
Dabei erlitt die 67-Jährige erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.
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