Kleines Kätzchen brachte Radfahrerin (67) zu Sturz

Fataler Freizeitunfall am Sonntagnachmittag in Mils bei Hall in Tirol: Ein kleines Kätzchen brachte eine 67-jährige Radfahrerin schwer zu Sturz. Als die Samtpfote über die Straße lief, bremste die Seniorin zu stark ab. Die Frau wurde über die Lenkstange auf die Fahrbahn geschleudert.