Streit um Zigarette: Mann (23) griff zu Brotmesser

Ein 23-Jähriger attackierte Sonntagnacht in Eisenstadt zwei andere Männer. Ein Senior musste ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz danach verletzte er einen weiteren Mann (20) mit einem Messer.
Kurz vor 2.30 Uhr kam es in Eisenstadt zwischen zwei Hausparteien zu einem Streit – der 23-jährige Mann dürfte einen 78-Jährigen in der Wohnhausanlage zu Boden gestoßen haben. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch die Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.
Wirbel um Zigarette
Gegen 4 Uhr morgens kam es zwischen dem 23-jährigen Mann und einem weiteren Hausbewohner (20) erneut zu einem Streit. Der 20-Jährige wollte keine Zigarette aushändigen und wurde deswegen mit einem Brotmesser am Daumen verletzt.
Der 23-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und ein Betretungs- und Waffenverbot ausgesprochen.
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