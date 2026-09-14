Streit um Zigarette: Mann (23) griff zu Brotmesser

Kurz vor 2.30 Uhr kam es in Eisenstadt zwischen zwei Hausparteien zu einem Streit – der 23-jährige Mann dürfte einen 78-Jährigen in der Wohnhausanlage zu Boden gestoßen haben. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch die Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.