Bitter auch für Rangnick! ÖFB-Legionär fällt aus

Schalke-Legionär Dejan Ljubicic fällt mehrere Wochen aus und ist damit auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick keine Option für die anstehenden Nations-Legue-Partien. Allerdings haben sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt.
Nach einem geblockten Torschuss im Spiel seiner Schalker gegen Union Berlin (3:1) musste Ljubicic in der 21. Minute angeschlagen vom Rasen. Der ÖFB-Legionär hatte sich am linken Knie verletzt. Sogar ein Kreuzbandriss wurde befürchtet.
Genaue Diagnose steht noch aus
Diese Horror-Diagnose hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, dennoch fällt der 28-Jährige wochenlang aus, wie die „Bild“ berichtet. Damit fehlt ÖFB-Teamchef Rangnick eine weitere Kaderoption für die anstehenden vier Nations-League-Spiele.
Eine genaue Diagnose fehlt derzeit noch, allerdings ist von einer „langwierigen Verletzung“ die Rede. So sollen die Schalker befürchten, dass Ljubicic nach der Länderspielpause noch keine Option für das Match gegen Freiburg ist.
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