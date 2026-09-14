Fesch zur Wiesn: „Mizzi“ ist das Dirndl des Jahres

Am 24. September beginnt dann die Wiener Kaiser Wiesn auf der Kaiserwiese im Prater. Dann gibt es ohnehin kein Halten mehr: Dirndl an, Lederhose raus und ab auf die Kaiserwiese! Bis 11. Oktober wird im Wiener Prater wieder 18 Tage lang getanzt, gesungen, geschunkelt und gemeinsam gefeiert.