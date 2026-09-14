Fesch zur Wiesn: „Mizzi“ ist das Dirndl des Jahres

In zehn Tagen startet die Wiener Kaiser Wiesn im Prater. Passend dazu steht das offizielle Dirndl 2026 fest: „Mizzi“, entworfen von Daniela Kokic, Schülerin der HLMW9 Modeschule Michelbeuern. Ihr Modell setzte sich bei einer Fachjury gegen insgesamt 29 weitere Entwürfe durch.
Bei der Wahl überzeugte „Mizzi“ vor allem mit seiner Alltagstauglichkeit und einer Gestaltung, die unterschiedliche Generationen ansprechen soll. Auch die Farbkombination traf nach Ansicht der Jury den aktuellen Zeitgeist. Kräftige, leuchtende Farben bestimmen heuer die Trachtenmode, bei den Stoffen bleiben Leinen und Baumwolle gefragt.
Vom Entwurf der Modeschülerin geht es nun in die Produktion: Gemeinsam mit Sascha Golitschek von Original Salzburger Tracht, einem langjährigen Partner der Kaiser Wiesn, wird „Mizzi“ in limitierter Auflage gefertigt. Damit erhält die junge Designerin die Gelegenheit, ihre Idee vom Entwurf bis zum fertigen Kleidungsstück umzusetzen.
Am 24. September beginnt dann die Wiener Kaiser Wiesn auf der Kaiserwiese im Prater. Dann gibt es ohnehin kein Halten mehr: Dirndl an, Lederhose raus und ab auf die Kaiserwiese! Bis 11. Oktober wird im Wiener Prater wieder 18 Tage lang getanzt, gesungen, geschunkelt und gemeinsam gefeiert.
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