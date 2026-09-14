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Es war nur eine Pille

Hayden Panettiere: Rätsel um Todesursache gelöst?

Society International
14.09.2026 13:51
Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 mit nur 36 Jahren in einer Wohnung in South Carolina.
Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 mit nur 36 Jahren in einer Wohnung in South Carolina.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Von krone.at

Ist das Rätsel um die Todesursache gelöst? Schauspielerin Hayden Panettiere starb neuesten Berichten zufolge nach der Einnahme einer mit Fentanyl versetzten Pille. 

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Wie das Promi-Portal „TMZ“ unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen berichtet, gehen die Behörden mittlerweile davon aus, dass Panettiere an einer Überdosis Fentanyl gestorben sei. Demnach soll bereits eine einzige Tablette für die Tragödie verantwortlich gewesen sein.

Drogen bereits im Flugzeug konsumiert?
Nach Angaben der Ermittler habe die Schauspielerin am Morgen ihres Todes eine Oxycodon-Tablette eingenommen. Die Vermutung: Das Schmerzmittel war möglicherweise mit dem hochgefährlichen synthetischen Opioid Fentanyl versetzt. Schon wenige Gramm reichen aus, um eine Überdosis zu verursachen. 

Bereits am Vortag soll Panettiere während eines Fluges von Los Angeles nach South Carolina mehrere Drogen konsumiert haben, die sie zuvor gekauft hatte.

Panettiere, die bereits als Kinderstar vor der Kamera stand, kämpfte während ihres kurzen Lebens ...
Panettiere, die bereits als Kinderstar vor der Kamera stand, kämpfte während ihres kurzen Lebens mit Kindbettdepressionen und Alkoholsucht.(Bild: AFP/ROBYN BECK)

Kennt Drogenbehörde den Dealer?
Die US-Drogenbehörde DEA untersucht derzeit die Verbindung zwischen Panettiere und einem mutmaßlichen Dealer, der sie bereits seit Jahren beliefert haben soll. Ziel der Ermittlungen ist es, die Herkunft der tödlichen Pille nachzuvollziehen und festzustellen, wie das mutmaßlich mit Fentanyl versetzte Medikament in ihren Besitz gelangte.

Eine offizielle abschließende Stellungnahme der Behörden steht bislang allerdings noch aus. Die neuen Ermittlungsdetails könnten jedoch entscheidend sein, um die genauen Umstände rund um den Tod des Hollywood-Stars aufzuklären.

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Probleme einer belasteten Vergangenheit
Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Im Mai brachte sie eine Biografie heraus, in der sie unter anderem über ihre Wochenbettdepression und Alkoholsucht schrieb. In mehreren Interviews thematisierte sie zudem ihren Umgang mit Suchterkrankungen, aber auch ihre schwierige Kindheit als Jung-Star, ihre distanzierte Beziehung zu ihrer Mutter sowie die tiefe Trauer um den 2023 an einer Herzkrankheit gestorbenen jüngeren Bruder.

Ihre 2014 geborene Tochter Kaya lebt seit einigen Jahren in Europa bei ihrem Vater, dem Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko.

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