ÖFB-Stürmerin mit doppelter Premiere für Freiburg

Tor und Assist

Wie schon gegen Bayern schickte Cheftrainer Marco Konrad die ÖFB-Teamstürmerin – die bislang elfmal das rot-weiß-rote Trikot tragen durfte – nach 60 Minuten beim Stand von 1:0 aufs Feld. Und dann dauerte es gerade mal 15 Minuten, ehe Carina über ihr erstes Tor in der deutschen Bundesliga jubelte. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite legte Birkholz den Ball im Strafraum auf Brunold ab, die mit einem Direktschuss das 2:0 besorgte.

Damit aber noch nicht genug: In der 84. Minute bediente die Vorarlbergerin Emma Memminger, die den Ball von der linken Strafraumecke aus mit einem Rechtsschuss in der langen Ecke zum 3:0-Endstand versenkte.