Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Joker gegen Mainz

ÖFB-Stürmerin mit doppelter Premiere für Freiburg

Frauenfußball
14.09.2026 12:55
ÖFB-Teamstürmerin Carina Brunold (l.) durfte am Wochenende erstmals in der deutschen Bundesliga ...
ÖFB-Teamstürmerin Carina Brunold (l.) durfte am Wochenende erstmals in der deutschen Bundesliga jubeln.(Bild: SC Freiburg/Screenshot Instagram)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Carina Brunold ist endgültig in der deutschen Bundesliga angekommen! Bei ihrem vierten Joker-Einsatz für den SC Freiburg durfte die 23-jährige ÖFB-Teamstürmerin erstmals jubeln. Und das dann sogar gleich doppelt! Der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die vor weniger als zwei Jahren noch ganz anders ausgesehen hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In den ersten beiden Saisonspielen gegen den HSV (1:1) und Union Berlin (1:0) war Carina Brunold jeweils für die Schlussviertelstunde eingewechselt worden. Bei der Freiburger 1:4-Niederlage gegen Bayern war es dann schon eine halbe Stunde. Bei allen drei Partien blieb die Dornbirner jedoch noch ohne Scorerpunkte. Das änderte sich allerdings am Sonntag.

Tor und Assist
Wie schon gegen Bayern schickte Cheftrainer Marco Konrad die ÖFB-Teamstürmerin – die bislang elfmal das rot-weiß-rote Trikot tragen durfte – nach 60 Minuten beim Stand von 1:0  aufs Feld. Und dann dauerte es gerade mal 15 Minuten, ehe Carina über ihr erstes Tor in der deutschen Bundesliga jubelte. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite legte Birkholz den Ball im Strafraum auf Brunold ab, die mit einem Direktschuss das 2:0 besorgte.
Damit aber noch nicht genug: In der 84. Minute bediente die Vorarlbergerin Emma Memminger, die den Ball von der linken Strafraumecke aus mit einem Rechtsschuss in der langen Ecke zum 3:0-Endstand versenkte. 

Vor zwei Jahren kickte Carina Brunold noch im Ländle – bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn.
Vor zwei Jahren kickte Carina Brunold noch im Ländle – bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn.(Bild: ÖFB/Benjamin Reischl)

Fulminante Rückkehr nach Kreuzbandriss
Ein höchst gelungener Abend für Brunold, die vor zwei Jahren noch in der österreichischen Bundesliga beim damaligen Kellerkind SPG FC Lustenau/FC Dornbirn kickte und am Donnerstag ihren 24. Geburtstag feiert. Nach einem Kreuzbandriss im April 2023 hatte sich die Angreiferin mühsam wieder zurückgekämpft und mit acht Volltreffern für die Vorarlbergerinnen im Kalenderjahr 2024 auf sich aufmerksam gemacht.

Lesen Sie auch:
Gegen Fortuna Hjörring traf Carina Brunold doppelt in der Champions League-Quali. 
ÖFB-Stürmerin
Für Carina Brunold ging es 2025 steil nach oben
31.12.2025
Sensationstransfer
Brunold schließt sich Serienmeister St. Pölten an
08.01.2025
Krone Plus Logo
ÖFB-Stürmerin gesteht:
„Das wäre für mich ein unbeschreibliches Gefühl“
07.04.2025

Von Dornbirn über St. Im Jänner 2025 folgte der Transfer zum damaligen Serienmeister SKN St. Pölten. Auch dort stellte sie im Frühjahr 2025 ihren Torriecher unter Beweis, machte in 14 Spielen sieben Tore. Zudem feierte sie im Februar beim Nations League-Spiel gegen Schottland ihr Debüt im ÖFB-Team.

Im Sommer 2026 wechselte Brunold zum SC Freiburg und kam mit ihrem neuen Klub gleich zum ...
Im Sommer 2026 wechselte Brunold zum SC Freiburg und kam mit ihrem neuen Klub gleich zum Trainingslager ins Vorarlberger Montafon.(Bild: SC Freiburg)

Über St. Pölten nach Freiburg
Richtig durchstarten konnte Carina dann in der vergangenen Saison: Zwei Tore in der Champions League-Qualifikation und 13 Treffer in 23 Bundesliga-Partien weckten auch internationales Interesse und so folgte im Sommer der Transfer nach Freiburg. Dort, wo mit Eileen Campbell – die mittlerweile bei Union Berlin spielt – einst schon eine andere Ländle-Kickerin ihre Deutschland-Karriere gestartet hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
14.09.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
101.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
96.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
92.293 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1752 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1264 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Frauenfußball
Einst in Österreich
„Keine Egomanen“: Dieser Trainer geht neue Wege
Regionalliga West
Hohenems übernimmt mit Sieg in Kitzbühel Führung
Hallein-Debakel
„Wir kämpfen ganz klar gegen den Abstieg!“
Ärger nach Abpfiff
Grünau schießt sich im Derby zurück an die Spitze
„Sind sehr froh“
Salzburger Regionalligist holt Ex-BSK-Kicker

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf