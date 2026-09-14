ÖFB-Stürmerin mit doppelter Premiere für Freiburg

Carina Brunold ist endgültig in der deutschen Bundesliga angekommen! Bei ihrem vierten Joker-Einsatz für den SC Freiburg durfte die 23-jährige ÖFB-Teamstürmerin erstmals jubeln. Und das dann sogar gleich doppelt! Der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die vor weniger als zwei Jahren noch ganz anders ausgesehen hat.
In den ersten beiden Saisonspielen gegen den HSV (1:1) und Union Berlin (1:0) war Carina Brunold jeweils für die Schlussviertelstunde eingewechselt worden. Bei der Freiburger 1:4-Niederlage gegen Bayern war es dann schon eine halbe Stunde. Bei allen drei Partien blieb die Dornbirner jedoch noch ohne Scorerpunkte. Das änderte sich allerdings am Sonntag.
Tor und Assist
Wie schon gegen Bayern schickte Cheftrainer Marco Konrad die ÖFB-Teamstürmerin – die bislang elfmal das rot-weiß-rote Trikot tragen durfte – nach 60 Minuten beim Stand von 1:0 aufs Feld. Und dann dauerte es gerade mal 15 Minuten, ehe Carina über ihr erstes Tor in der deutschen Bundesliga jubelte. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite legte Birkholz den Ball im Strafraum auf Brunold ab, die mit einem Direktschuss das 2:0 besorgte.
Damit aber noch nicht genug: In der 84. Minute bediente die Vorarlbergerin Emma Memminger, die den Ball von der linken Strafraumecke aus mit einem Rechtsschuss in der langen Ecke zum 3:0-Endstand versenkte.
Fulminante Rückkehr nach Kreuzbandriss
Ein höchst gelungener Abend für Brunold, die vor zwei Jahren noch in der österreichischen Bundesliga beim damaligen Kellerkind SPG FC Lustenau/FC Dornbirn kickte und am Donnerstag ihren 24. Geburtstag feiert. Nach einem Kreuzbandriss im April 2023 hatte sich die Angreiferin mühsam wieder zurückgekämpft und mit acht Volltreffern für die Vorarlbergerinnen im Kalenderjahr 2024 auf sich aufmerksam gemacht.
Von Dornbirn über St. Im Jänner 2025 folgte der Transfer zum damaligen Serienmeister SKN St. Pölten. Auch dort stellte sie im Frühjahr 2025 ihren Torriecher unter Beweis, machte in 14 Spielen sieben Tore. Zudem feierte sie im Februar beim Nations League-Spiel gegen Schottland ihr Debüt im ÖFB-Team.
Über St. Pölten nach Freiburg
Richtig durchstarten konnte Carina dann in der vergangenen Saison: Zwei Tore in der Champions League-Qualifikation und 13 Treffer in 23 Bundesliga-Partien weckten auch internationales Interesse und so folgte im Sommer der Transfer nach Freiburg. Dort, wo mit Eileen Campbell – die mittlerweile bei Union Berlin spielt – einst schon eine andere Ländle-Kickerin ihre Deutschland-Karriere gestartet hat.
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