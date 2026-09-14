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Trotz Trennung

Carpendales erinnern an ihren 13. Hochzeitstag

Society International
14.09.2026 13:14
Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt. Dennoch erinnern sie in einem Posting an ...
Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt. Dennoch erinnern sie in einem Posting an ihren Hochzeitstag.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/wayne_interessiert_s/annie_carpendale)
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Von krone.at

Sie galten so lange als Traumpaar, nun sind Annemarie und Wayne Carpendale getrennt. Vor Kurzem gaben sie auf Instagram bekannt, kein Paar mehr zu sein. Umso emotionaler ist nun ein Posting der beiden, in dem sie an ihren Hochzeitstag erinnern. 

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Annemarie und Wayne Carpendale waren fast 20 Jahre lang zusammen. Vor Kurzem kam dann überraschend die Nachricht per Instagram, sie seien kein Paar mehr. Dennoch würden sie sich gut verstehen, tragen sogar ihre Ringe noch, wie sie im Posting bekannt gaben. 

Umso emotionaler ist nun das Posting von Annemarie, welches an ihren Hochzeitstag erinnert. Dieser wäre am 13. September gewesen. Annemarie teilte in ihrer Story ein Foto, das einen Zettel mit der Aufschrift „Immerhin fast 13! Happy Hochzeitstag. Bin stolz auf unsere 20 Jahre und auf unseren kleinen Mann“, zeigt. Daneben liegen Blumen, in der Story markierte sie ihren Ex-Mann Wayne, daneben postet sie ein Emoji mit Tränen in den Augen. 

In ihrer Story erinnert Annemarie Carpendale daran, dass sie mit Wayne im September ihren 13. ...
In ihrer Story erinnert Annemarie Carpendale daran, dass sie mit Wayne im September ihren 13. Hochzeitstag gefeiert hätte.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/annie_carpendale)

Im Posting schreibt Annemarie weiters: „Almost“, also „Fast“. Dabei spielt sie darauf ab, dass sie eben fast 13 gemeinsame Ehejahre gehabt hätten. Sie beschreibt den Tag mit gemischten Gefühlen, zum einen sei sie „melancholisch“, zum anderen sehr stolz auf ihre Beziehung, die sie mit Wayne geführt hat. Den emotionalen Post teilte Wayne prompt auf seinem Kanal.

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Fast 20 Ehejahre 
Annemarie und Wayne Carpendale hatten sich auf Mallorca kennen gelernt und waren seit 2009 zusammen. Im September 2013 gaben sich die beiden auf Ibiza das Ja-Wort. 2018 kam Sohn Mads zur Welt. Annemarie ist vor allem als Moderatorin bei ProSieben bekannt. Wayne arbeitet ebenso als Moderator und Schauspieler, auf Instagram unterhält er seine Fans zudem mit witzigen Comedy-Clips. 

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