Carpendales erinnern an ihren 13. Hochzeitstag

Umso emotionaler ist nun das Posting von Annemarie, welches an ihren Hochzeitstag erinnert. Dieser wäre am 13. September gewesen. Annemarie teilte in ihrer Story ein Foto, das einen Zettel mit der Aufschrift „Immerhin fast 13! Happy Hochzeitstag. Bin stolz auf unsere 20 Jahre und auf unseren kleinen Mann“, zeigt. Daneben liegen Blumen, in der Story markierte sie ihren Ex-Mann Wayne, daneben postet sie ein Emoji mit Tränen in den Augen.