Vier Unbekannte überfielen Mann auf offener Straße

Vier bislang unbekannte Täter haben Sonntagnacht einen 55-Jährigen im Wiener Bezirk Simmering auf offener Straße überfallen. Die Männer würgten, traten und schlugen ihr Opfer, ehe sie mit der Beute die Flucht ergriffen.
Der 55-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Simmeringer Hauptstraße zu Fuß unterwegs, als auf Höhe der Mautner-Markhof-Gasse die Gestalten plötzlich auftauchten.
Die jungen Männer würgten ihr Opfer zunächst von hinten, schlugen und traten dann auf den 55-Jährigen ein. Anschließend raubten sie ihrem Opfer das Handy, die Schlüssel sowie Bargeld und ergriffen auf zwei E-Mopeds die Flucht.
Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Der 55-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, er konnte nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen werden. Die Ermittlungen laufen.
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