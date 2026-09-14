Kletterin stürzte ab, mit Rücken gegen Felswand

Dramatischer Alpinunfall am Sonntag im Tiroler Zillertal: Nachdem ein Gesteinsbrocken ausgebrochen war, stürzte eine Kletterin (47) mehrere Meter ins Seil und schlug letztlich mit voller Wucht mit dem Rücken am Felsen auf. Die Verletzte musste mittels Hubschraubertau geborgen und anschließend ins Krankenhaus geflogen werden.
Die 47-jährige Tschechin war bereits gegen 6 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Alpinisten von der Bodenalm im Zillergrund zu einer Klettertour aufgebrochen. Gegen 8.30 Uhr erreichte die vierköpfige Gruppe den Einstieg zur „Grundschartner Nordkante“.
Die Kletterer teilten sich anschließend in zwei Seilschaften auf. Die Tschechin kletterte gemeinsam mit einer weiteren Person in der zweiten Seilschaft und befand sich im Vorstieg, schilderte die Polizei.
Plötzlich brach Felskopf aus
Am Ende der dritten Seillänge kam es dann zum Unfall: Ein Felskopf brach aus. Dieser hatte mit einer Bandschlinge als Sicherung am Standplatz gedient. „In der Folge stürzte die Kletterin etwa vier bis fünf Meter bis zur nächsten Zwischensicherung ab und prallte mit dem Rücken gegen den Felsen“, so die Exekutive weiter.
Eine unbeteiligte Seilschaft bemerkte den Unfall, leistete umgehend Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Kletterin mittels Tau durch den Notarzthubschrauber „Martin 7“ geborgen. Anschließend wurde sie ins Landeskrankenhaus Hall geflogen.
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