Kletterin stürzte ab, mit Rücken gegen Felswand

Plötzlich brach Felskopf aus

Am Ende der dritten Seillänge kam es dann zum Unfall: Ein Felskopf brach aus. Dieser hatte mit einer Bandschlinge als Sicherung am Standplatz gedient. „In der Folge stürzte die Kletterin etwa vier bis fünf Meter bis zur nächsten Zwischensicherung ab und prallte mit dem Rücken gegen den Felsen“, so die Exekutive weiter.