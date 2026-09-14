Nach versuchtem Raub – Polizei sucht diese Frau

Die auf den Bildern gezeigte Frau soll am Abend des 10. August 2026 einen Raub im 23. Bezirk begangen haben. Um 23:25 Uhr soll sie am Liesinger Platz eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt und versucht haben, ihr gewaltsam das Handy zu aus der Hand zu reißen.