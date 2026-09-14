Nach versuchtem Raub – Polizei sucht diese Frau

Eine junge Frau soll in Wien-Liesing versucht haben, einer 16-Jährigen das Handy zu entreißen. Danach schlug sie auf eine Freundin des Opfers ein, die zu Hilfe eilte. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.
Die auf den Bildern gezeigte Frau soll am Abend des 10. August 2026 einen Raub im 23. Bezirk begangen haben. Um 23:25 Uhr soll sie am Liesinger Platz eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt und versucht haben, ihr gewaltsam das Handy zu aus der Hand zu reißen.
Freundin wollte helfen, Frau schlug zu
Als eine Freundin dem Opfer zu Hilfe eilte, soll die Angreiferin diese mit Faustschlägen attackiert haben. Die 15-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige ohne Beute in unbekannte Richtung.
Polizei bittet um Hinweise
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen konnten Lichtbilder der Tatverdächtigen gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise zu der Tatverdächtigen werden (auch anonym) an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.
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