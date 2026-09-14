RTL2 trennt sich nach 15 Jahren von den Geissens!

RTLzwei und die Reality-TV-Familie Geiss beenden nach 15 Jahren ihre Zusammenarbeit. Der Sender kündigte eine finale Abschiedsstaffel der Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ an.
„Nach Abschluss der bestehenden Zusammenarbeit werden die Familie Geiss und RTLzwei künftig getrennte Wege gehen“, heißt es zudem. In der derzeit entstehenden letzten Staffel werde mit der 500. Folge zudem ein Meilenstein erreicht.
Erst zu zweit, dann Familienshow
Seit 2011 begleitet RTLzwei Carmen und Robert Geiss sowie später auch ihre Töchter Davina und Shania in dem Format.
„Zahlreiche bereits produzierte und aktuell entstehende neue Folgen werden noch über einen längeren Zeitraum bei RTLzwei und RTL+ zu sehen sein“, teilte der Sender zudem mit.
„Neues Kapitel“ wird aufgeschlagen
RTLzwei-Geschäftsführer Thorsten Braun dankte der Familie für die Zusammenarbeit. Carmen und Robert Geiss sprachen von RTLzwei als ihrer langjährigen TV-Heimat und kündigten ein „neues Kapitel“ an.
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