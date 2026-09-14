Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die Rechnung mit einem frühen Tod

Kolumnen
14.09.2026 05:30
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Sonntag ist es schon wieder passiert. Wieder einmal wurde verlangt, dass die Österreicher doch endlich länger arbeiten sollten. Die bekannte Leier vom höheren Pensionsalter also.

Vom Ton her klingt das stark nach dem deutschen Untam Friedrich Merz. Bei dem beschleicht einen auch immer das ungute Gefühl, dass er alle außer sich selbst für faule Leute hält.

Für das Geraunze über die lästigen Massen der Ruheständler bedarf Österreich ohnehin nicht eines einzigen der Schlaumeier aus der Nachbarschaft. Das schaffen wir aus eigener Kraft. Entweder macht das einer von den auf Jammern spezialisierten Kapazundern aus der Industriellenvereinigung. Oder es erledigt einer von deren Lobbyisten.

Am Sonntag nun durfte Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr im ORF die noch immer nicht originelle Idee von der längeren Lebensarbeitszeit wiederholen.

Lesen Sie auch:
„Real“, also nach Abzug der Inflation, werden die Pensionisten 2027 noch ärmer als es die ...
Krone Plus Logo
Konkrete Zahlen
Wie viel Pensionisten ab 2027 Verlust einfahren
29.06.2026
„Muss sich was ändern“
Pensionen: Korosec offen für höheres Antrittsalter
25.07.2026
Pensionen steigen
Ausgleichszulage: Wer kriegt sie, was ändert sich?
30.08.2026

Klar, natürlich kann die Arbeit mit 67, 75 oder 80 Jahren Freude machen. Also für den Fall, dass man dann noch einen Arbeitsplatz haben sollte. Auf derartige Kleinigkeiten kann aber auch der beste Professor nicht achten. Und dass ein seit seinem Schulabschluss im Berufsleben stehender Mensch nach 45 Jahren vielleicht müde ist und man nicht deshalb weniger erschöpft ist, nur weil man 87 Jahre oder älter wird, kann vom hohen Ross des Wissenschafters schnell einmal übersehen werden.

Vorausschauende Politik ist mehr als eine tadellose Excel-Tabelle. Sonst könnte man gleich sagen, dass sich nur ein früher Tod rechnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
14.09.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
93.310 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
86.015 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
79.939 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1931 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1722 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1228 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
„Krone“-Kommentar
Kein Denkmal für den Türken-Sieg
„Krone“-Kommentar
Was wurde eigentlich aus Stockers „2-1-0-Formel“?
„Krone“-Kommentar
Rot-Pink hat entschieden: Lueger ja, Lugner nein!
„Krone“-Kommentar
Lkw-Maut auf Landesstraßen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf