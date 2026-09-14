Die Rechnung mit einem frühen Tod

Klar, natürlich kann die Arbeit mit 67, 75 oder 80 Jahren Freude machen. Also für den Fall, dass man dann noch einen Arbeitsplatz haben sollte. Auf derartige Kleinigkeiten kann aber auch der beste Professor nicht achten. Und dass ein seit seinem Schulabschluss im Berufsleben stehender Mensch nach 45 Jahren vielleicht müde ist und man nicht deshalb weniger erschöpft ist, nur weil man 87 Jahre oder älter wird, kann vom hohen Ross des Wissenschafters schnell einmal übersehen werden.