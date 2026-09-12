Kein Denkmal für den Türken-Sieg

Wieder einmal mehr gibt es Erregung um den Jahrestag des Sieges über die türkischen Belagerer Wiens am 12. September des Jahres 1683. Die als rechtsextrem punzierten Identitären wollen nämlich eine Demonstration am Kahlenberg veranstalten, was natürlich sofort linke Gegendemonstranten auf den Plan ruft. Den einen geht es um ein Zeichen gegen illegale Migration und Islamisierung, den anderen um eines gegen vermeintlichen Rassismus. Und all das vor der Gedenktafel für den damaligen Oberkommandierenden, den Polen-König Jan Sobieski, dem man bis heute in Wien ein entsprechendes Denkmal verweigert.