Lkw-Maut auf Landesstraßen?

Die Idee hat auf den ersten Blick sehr gut ausgeschaut: Da will das Burgenland seine Bewohner dadurch schützen, in dem auch auf Landesstraßen eine eigene Lkw-Maut eingeführt wird. Hurra, mögen da manche meinen, endlich wird es auch bei uns ruhiger und die sollen halt Bahn fahren oder sonst wie, was geht das mich an?