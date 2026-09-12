Lkw-Maut auf Landesstraßen?

Die Idee hat auf den ersten Blick sehr gut ausgeschaut: Da will das Burgenland seine Bewohner dadurch schützen, in dem auch auf Landesstraßen eine eigene Lkw-Maut eingeführt wird. Hurra, mögen da manche meinen, endlich wird es auch bei uns ruhiger und die sollen halt Bahn fahren oder sonst wie, was geht das mich an?
Dann geschah das Ungewöhnliche im derzeit politisch zerfransten Österreich: Nach ersten Protesten setzte ein inhaltlicher Diskussionsprozess ein. Wem nützt so eine zusätzliche Lkw-Maut? Wem bringt sie was, wem schadet sie? Und viele politische Beobachter waren der Meinung: So ein „As“ im politischen Widerstreit wird sich Landeshauptmann Doskozil nicht nehmen lassen. Er könnte sich feiern lassen als Vertreiber der stinkenden Lkw und Beschützer der schönen Heimat.
Es kam ganz anders: Es wurde sachlich „gestritten“, nicht polemisch, sondern realistisch. Wo und wie sollen Maut-Flüchtlinge und der überregionale Transit-Schwerverkehr auf das hochrangige Straßennetz gelenkt werden? Für viele dieser Fragen gab es keine einfache Antwort, der Teufel liegt oft im Detail.
Dann das Wunder: Die Idee einer regionalen Lkw-Maut wurde wieder fallen gelassen, es gibt bessere Lösungen. Alles andere hätte viele Waren und Transporte verteuert, so aber wird es eine Verkehrslösung ohne Lkw-Steuer geben.
Ein Lob den Verhandlern, da hat endlich einmal wieder die Vernunft gesiegt!
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