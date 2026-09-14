Kanzler stampft alte „KI-Mission“ Österreichs ein

Pröll will „vorn dabei sein“

Diese soll Österreich auf die nächste Phase der Entwicklungen vorbereiten. Pröll selbst ortet auch Voraussetzungen dafür, dass Österreich in Bezug auf KI künftig „vorn mit dabei ist“. Zumindest sind die Potenziale groß. Wie groß die wirtschaftlichen Chancen jedenfalls sind, zeigt eine gerade präsentierte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica im Auftrag von Microsoft Österreich. Demnach kann KI die Bruttowertschöpfung in Österreich um bis zu 18 Prozent steigern. Das entspricht rund 72 Milliarden Euro bzw. einer Entlastung von bis zu 2,24 Milliarden Arbeitsstunden. Österreich liegt mit einer KI-Nutzungsrate von 34,1 Prozent weltweit auf Rang 18.