„Hungerkur“ für Übergewichtige wegen Kosten

Erstattungsrahmen muss reformiert werden

Besonders absurd: Die ÖGK finanziert unter bestimmten Voraussetzungen eine Magenverkleinerung, die medikamentöse Therapie aber nicht regelhaft. Auch Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied von der Ärztekammer Wien fordert, dass der veraltete Erstattungsrahmen reformiert werden muss. Auch Beratung und langfristige Betreuung sollten Kassenleistung werden. „Nicht nur jene dürfen eine Therapie bekommen, die es sich leisten können“, so Fedra-Machacek unmissverständlich.