Hochdeutsch gelernt, aber am Dialekt gescheitert

Der Deutschkurs ist geschafft. Doch dann kommt der Alltag – und mit ihm der Dialekt in Öffis, im Geschäft oder am Arbeitsplatz. Für viele Flüchtlinge wird genau der zur Sprachbarriere. Eine neue Befragung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) legt offen, wie groß die Lücke zwischen Deutschkurs und der Straße sein kann.