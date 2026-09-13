Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuwanderer nach Kursen

Hochdeutsch gelernt, aber am Dialekt gescheitert

Innenpolitik
13.09.2026 18:00
Dialekt im Deutschkurs? Von vielen belächelt. 1400 befragte Deutschkurs-Teilnehmer sehen das ...
Dialekt im Deutschkurs? Von vielen belächelt. 1400 befragte Deutschkurs-Teilnehmer sehen das anders.(Bild: Zwefo)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Manchen gilt der Mundart-Teil in Deutschkursen als Marotte, Kursteilnehmer selbst fordern ihn aber vehement ein. Denn: 53,5 Prozent der Zuwanderer meiden bereits Alltagssituationen, weil das Gegenüber Dialekt statt Hochdeutsch spricht. Das Gefährliche daran: Der Rückzug aus dem echten Leben bremst die Integration aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Deutschkurs ist geschafft. Doch dann kommt der Alltag – und mit ihm der Dialekt in Öffis, im Geschäft oder am Arbeitsplatz. Für viele Flüchtlinge wird genau der zur Sprachbarriere. Eine neue Befragung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) legt offen, wie groß die Lücke zwischen Deutschkurs und der Straße sein kann.

80,6 Prozent geben selbst an, Standarddeutsch sehr oder eher gut zu sprechen. Trotzdem haben 66,4 Prozent der Befragten häufig Probleme mit österreichischem Dialekt. Besonders dramatisch: 53,5 Prozent haben bereits Alltagssituationen gemieden, weil das jeweilige Gegenüber Dialekt gesprochen habe. Das Ergebnis: Einwanderer ziehen sich zurück – pures Gift für eine erfolgreiche Integration.

Am Land fällt Unterschied offenbar noch mehr auf
Das Problem betrifft die Lebensrealität vieler. 51 Prozent begegnet Dialekt in Öffis, 45,3 Prozent bei der Arbeit oder Jobsuche, 45,1 Prozent beim Einkaufen und 44,7 Prozent in der Nachbarschaft. Löblich: Bei Ärzten, Behörden oder in der Schule hören sie ihn deutlich seltener.

Am geringsten wird der Unterschied zwischen Dialekt und Standarddeutsch übrigens in Wien (63,1 Prozent) wahrgenommen. In Nieder- und Oberösterreich nehmen 76 Prozent aller Befragten einen sehr/eher starken Unterschied wahr, während es in den restlichen Bundesländern 76,6 Prozent sind.

Lesen Sie auch:
Korinna Schumanns Ministerium hat „keine statistisch auswertbaren Daten“ dazu, wie viele junge ...
Für junge Flüchtlinge
Deutschkurse werden gezahlt, aber nicht gezählt
02.08.2026
Erfolgsquote sinkt
Nur Hälfte der Integrationsprüfungen positiv
18.06.2026
Krone Plus Logo
„Oida“ und „Hawara“
Mundl in Klasse: Dialekt nun Teil der Deutschkurse
04.05.2026

Vier von fünf wollen Dialekt im Kurs
Der Wunsch nach Abhilfe ist eindeutig. 85 Prozent würden es begrüßen, neben Hochdeutsch auch Mundart zu verstehen, mehr als die Hälfte will sie sogar selbst sprechen können.

Der ÖIF reagierte bereits: Seit April rücken die neuen Deutschkurse ab Niveau B1 gezielt regionaler Sprachvarianten in den Fokus. Es zeigt sich: Integration passiert im Bus, im Geschäft, am Arbeitsplatz und beim Nachbarn. Und dort spricht Österreich eben nicht nur Hochdeutsch. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
108.086 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
89.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Österreich
Briefe des Peinigers aus Zelle: „Mama lebt in dir“
84.934 mal gelesen
Krone Plus Logo
Auszüge im schlechten Deutsch aus den Originalbriefen des verdächtigen Horror-Vaters aus der ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1928 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1684 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1190 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Innenpolitik
Zuwanderer nach Kursen
Hochdeutsch gelernt, aber am Dialekt gescheitert
Krone Plus Logo
Serie „25 Jahre 9/11“
Im Visier der Angst: Weltpolitik nach dem Terror
Blaue Vergangenheit
FPÖ gedachte Haider: Strache von Kickl enttäuscht
Johnson evakuiert
Russischer Angriff auf Zug an Grenze zu Polen
„Wird nicht passieren“
KI-Bosse schlagen Alarm: Trump will nicht bremsen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf