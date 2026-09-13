Die Nacht bringt teils kräftige Regenschauer

Nachdem sich in weiten Teilen Österreichs am Nachmittag noch die Sonne gezeigt hat, bringt der Sonntagabend Regen. Auch die Nacht wird nass – trockener bleibt es nur an der Alpensüdseite.
Im Laufe des Sonntagabends ziehen im Norden und Osten Österreichs dichte Wolkenfelder auf. Später erwartet uns dort auch Regen, der sich abends in Richtung Westen ausbreitet.
Störungszone bringt längere Regenstaffeln
In der Nacht auf Montag bringt eine Störungszone aus dem Norden dann teils kräftige Schauerstaffeln. Diese können teils mehrere Stunden andauern. Am trockensten bleibt es in Kärnten.
Nacht kühlt bis auf acht Grad ab
Es weht schwacher Westwind, die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen acht und 16 Grad. Am kühlsten wird es in Salzburg, die wärmste Nacht erwartet uns in Wien und Niederösterreich.
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