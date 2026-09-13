„Hugo“ ist weltgrößtes Pferd – und wächst weiter

Obwohl „Hugo“ jetzt schon außergewöhnlich groß ist, wird er vermutlich bald seinen eigenen Rekord brechen. „Er hat noch drei Jahre Wachstum vor sich“, sagt Besitzer Brett Masters. „Er wird erst mit etwa achteinhalb Jahren aufhören zu wachsen. Er ist noch ein Baby.“ Als Masters „Hugo“ mit etwa eineinhalb Jahren übernommen hatte, habe er noch nicht vorausgesehen, dass das Shire Horse „abnormal groß“ werden würde.