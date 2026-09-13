„Ist noch ein Baby“
„Hugo“ ist weltgrößtes Pferd – und wächst weiter
„Hugo“ ist seinen Besitzern längst über den Kopf gewachsen. Der junge Hengst ist das größte Pferd der Welt, er misst an der höchsten Stelle am Rücken – am Widerrist – fast zwei Meter. In den kommenden Jahren wird „Hugo“ aber vermutlich noch weiter wachsen ...
Genau 1,99 Meter ist der vierjährige „Hugo“ groß, wenn er „barfuß“ ist – also ohne Hufeisen. Das hat ein Tierarzt offiziell bestätigt, somit ist das Shire Horse laut Guiness World Records das größte lebende Pferd der Welt, wie der Sender BBC berichtet.
Obwohl „Hugo“ jetzt schon außergewöhnlich groß ist, wird er vermutlich bald seinen eigenen Rekord brechen. „Er hat noch drei Jahre Wachstum vor sich“, sagt Besitzer Brett Masters. „Er wird erst mit etwa achteinhalb Jahren aufhören zu wachsen. Er ist noch ein Baby.“ Als Masters „Hugo“ mit etwa eineinhalb Jahren übernommen hatte, habe er noch nicht vorausgesehen, dass das Shire Horse „abnormal groß“ werden würde.
„Ganz lieber Kerl“
„Hugo“ ist ein „ganz lieber Kerl“, schwärmt Pferdehalterin Lisa Masters. Er ist „wie ein übergroßer Hund“. Man könnte wohl sagen, „Hugo“ fällt auch auf wie ein bunter Hund. „Jedes Mal, wenn er rausgeht, bleiben die Leute stehen, filmen ihn und rufen einem zu: ,Er ist riesig!‘“, erzählt Brett Masters.
Das große Pferd führe einen „Fünf-Sterne-Lebensstil“, berichtete Masters. „Hugo“ werde „intensiv betreut“, weil das starke Wachstum dem Pferd Probleme machen könnte. „Er hat einen Chiropraktiker, bekommt regelmäßig Massagen, der Zahnarzt kommt alle sechs Monate vorbei, und der Tierarzt untersucht ihn ständig“, zählt Masters auf.
Den Rekord für das größte Pferd der Geschichte hat „Hugo“ noch nicht geknackt. Im Jahr 1850 soll ein Wallach in der ostenglischen Grafschaft sage und schreibe 2,19 Meter gemessen haben.
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