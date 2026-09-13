Im Visier der Angst: Weltpolitik nach dem Terror

Nach dem 11. September 2001 ist plötzlich alles anders. Die Welt ist in Schock, Amerika in Trauer. Unter die Verzweiflung mischt sich rasch der Ruf nach blutiger Vergeltung für die fast 3000 Toten. Nur wenige Tage nach den Anschlägen kündigt US-Präsident George W. Bush in einer Rede den weltweiten „Krieg gegen den Terror an“: „Wer Krieg gegen Amerika anfängt, wählt seine eigene Zerstörung.“ Ein folgenschwerer Entschluss, der die Weltpolitik komplett umkrempelt.