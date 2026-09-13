Lustenau-Trainer tobt: „Das Tor war klar abseits!“

„Never-give-up-Mentalität“

Austria-Trainer Stephan Helm lobte hingegen die Mentalität seiner Mannschaft: „Man hat schon gesehen, was wir vorhatten. Es ist in vielen Phasen gut gelungen, wir hatten genug Torsituationen. Für mich ist diese Never-give-up-Mentalität ganz wichtig, die uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat und die wir auch heute an den Tag gelegt haben. Wir haben das Spiel dadurch mit den Fans im Rücken noch drehen können. Natürlich braucht man diese Punkte, damit wieder Energie entsteht. Schwierige Phasen gibt es immer wieder. Du musst dich aber darauf konzentrieren, dass du deine Arbeit machst, und vor allem darauf, dass du auch die Überzeugung hast, dass der Weg, den wir gehen, funktioniert. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir selbstkritisch bleiben.“