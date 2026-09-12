Öl-Krise spitzt sich zu: Saudis drehen Pipeline ab

Für Experten Walter Boltz, Ex-Chef der Energieregulierungsbehörde E-Control, gilt es als sicher, dass der Ölpreis nun weitersteigen wird, sagt er im Ö1-„Mittagsjournal“. Zumindest ein kurzfristiger Schub stehe bevor. Wie nachhaltig dieser sein werde, hänge davon ab, wie rasch und wie glaubhaft Saudi-Arabien einen Plan zur Reparatur der bedeutenden Pipeline vorlege bzw. diese wiedereröffne. Sorgen vor einem Öl-Mangel zerstreute der Fachmann trotzdem. Es gebe eine Fülle anderer Regionen, die zumindest einen Teil kompensieren würden.